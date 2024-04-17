إيران: مستعدون لمواجهة أي هجوم إسرائيلي.. وحكومة تل أبيب تبحث الخيارات

أعلنت إيران اليوم (الأربعاء) أن جيشها مستعد لمواجهة أي هجوم من "إسرائيل"، فيما عقدت حكومة الحرب التابعة لها اجتماعاً لبحث الخيارات.
وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، خلال عرض عسكري أقيم بمناسبة يوم الجيش: "أي هجوم للنظام الصهيوني على أراضينا سيتم الرد عليه برد شديد"، وفقاً لـ"رويترز".
من جانبه، حذر قائد القوات الجوية الإيرانية العميد كيومرث حيدري في نفس الحدث، من أن طائراته الحربية، بما في ذلك طائرات سوخوي 24 روسية الصنع، في أفضل حالة استعداد لمواجهة أي هجوم إسرائيلي.
ونفذت إيران أول هجوم مباشر لها على الإطلاق "إسرائيل" في نهاية الأسبوع الماضي؛ رداً على غارة إسرائيلية على مجمع دبلوماسي إيراني في دمشق في الأول من أبريل.
وأكدت "إسرائيل" أنها سترد، وعقدت حكومة الحرب التابعة لها اجتماعاً اليوم لبحث الخيارات.