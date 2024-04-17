إيران: مستعدون لمواجهة أي هجوم إسرائيلي.. وحكومة تل أبيب تبحث الخيارات

من جانبه، حذر قائد القوات الجوية الإيرانية العميد كيومرث حيدري في نفس الحدث، من أن طائراته الحربية، بما في ذلك طائرات سوخوي 24 روسية الصنع، في أفضل حالة استعداد لمواجهة أي هجوم إسرائيلي.