مقتل 22 فلسطينيًّا بينهم أطفال بغارات على رفح

وأوضحت الوكالة أن 4 قتلى، بينهم طفلان، سقطوا في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة أبو لبدة في حي الجنينة شرقي مدينة رفح، بينما قُتل 9 آخرون، بينهم 4 أطفال، إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة قشطة في حي السلام بمدينة رفح.