"ترامب" يعلن توقيع المرحلة الأولى من خطة السلام بين إسرائيل وحماس: إطلاق الرهائن قريبًا وسحب القوات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الخميس، أن إسرائيل وحركة حماس وقّعتا رسميًّا على المرحلة الأولى من خطة السلام التي طرحتها إدارته، في خطوة اعتبرها "تاريخية وغير مسبوقة".
وقال ترامب، عبر منصة "تروث سوشيال": "أنا فخور جدًا بالإعلان أن إسرائيل وحماس وافقتا على المرحلة الأولى من خطة السلام التي قدمناها"، مضيفًا أن هذا الاتفاق سيسفر عن إطلاق سراح جميع الرهائن قريبًا.
وأوضح أن الاتفاق يتضمن انسحابًا تدريجيًا للقوات الإسرائيلية إلى خطوط متفق عليها، كخطوة أولى نحو سلام قوي ودائم، مشيرًا إلى أن جميع الأطراف سيُعاملون بعدالة.
ووصف ترامب الحدث بأنه "يوم عظيم للعالمين العربي والإسلامي، ولإسرائيل، ولجميع الدول المجاورة، وللولايات المتحدة"، موجّهًا شكره للوسطاء من مصر وقطر وتركيا على دورهم الفاعل في الوصول إلى هذا الاتفاق.
ويأتي إعلان ترامب عقب مؤشرات متسارعة حول نجاح المفاوضات التي استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية خلال الأيام الماضية، بحضور مبعوثين أميركيين وعدة أطراف إقليمية، في وقت جدّد فيه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي دعوته لترامب لحضور توقيع اتفاق غزة في حال اكتماله رسميًّا.
ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة خطوات تنفيذية للاتفاق تشمل إطلاق الأسرى من الطرفين، وسحبًا جزئيًّا للقوات، وسط ترقب دولي لمآلات المرحلة الثانية من الخطة.