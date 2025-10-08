"ترامب" يعلن توقيع المرحلة الأولى من خطة السلام بين إسرائيل وحماس: إطلاق الرهائن قريبًا وسحب القوات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الخميس، أن إسرائيل وحركة حماس وقّعتا رسميًّا على المرحلة الأولى من خطة السلام التي طرحتها إدارته، في خطوة اعتبرها "تاريخية وغير مسبوقة".