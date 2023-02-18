"تعذيب واغتصاب وإعدامات".. أمريكا تتهم روسيا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في أوكرانيا

اتهم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم (السبت)، روسيا "بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في أوكرانيا"، مطالبًا بمحاسبة المسؤولين عنها.
وذكر "بلينكن" في بيان نشرته وزارة الخارجية الأمريكية أنه "بناء على تحليل دقيق للقانون والوقائع المتاحة؛ فإن أفرادًا من القوات الروسية ومسؤولين روسًا آخرين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية في أوكرانيا"؛ وفقًا لـ"الحرة".
وأضاف أن "أفرادًا من القوات الروسية ارتكبوا عمليات قتل على غرار الإعدام، بحق رجال ونساء وأطفال أوكرانيين، وتم تعذيب مدنيين أثناء الاحتجاز من خلال الضرب والصعق بالكهرباء، ومنهم من تعرض للاغتصاب".
وبيّن الوزير الأمريكي أن "مسؤولين روسًا آخرين رحّلوا مئات الآلاف من المدنيين الأوكرانيين إلى روسيا، بمن فيهم أطفال فُصلوا قسرًا عن عائلاتهم، وهذه الأعمال ليست عشوائية أو عفوية، بل هي جزء من هجوم الكرملين واسع النطاق والمنهجي ضد السكان المدنيين في أوكرانيا".
وأوضح أن الولايات المتحدة تحتفظ بتقارير حول الجرائم ضد الإنسانية وأبشع الجرائم، وهي تعكس المعاناة الإنسانية، التي ألحقتها موسكو بالسكان المدنيين الأوكرانيين، وتعكس أيضًا الالتزام العميق للولايات المتحدة بمحاسبة أعضاء من القوات الروسية وغيرهم من المسؤولين الروس عن فظائعهم ضد شعب أوكرانيا.
وشدد "بلينكن" على أنه "لا يمكن أن يكون هناك إفلات من العقاب على هذه الجرائم، يجب محاسبة جميع المسؤولين، وستسعى الولايات المتحدة لتحقيق العدالة لشعب أوكرانيا مهما طال الوقت".