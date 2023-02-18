"تعذيب واغتصاب وإعدامات".. أمريكا تتهم روسيا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في أوكرانيا

وبيّن الوزير الأمريكي أن "مسؤولين روسًا آخرين رحّلوا مئات الآلاف من المدنيين الأوكرانيين إلى روسيا، بمن فيهم أطفال فُصلوا قسرًا عن عائلاتهم، وهذه الأعمال ليست عشوائية أو عفوية، بل هي جزء من هجوم الكرملين واسع النطاق والمنهجي ضد السكان المدنيين في أوكرانيا".