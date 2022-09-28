أمريكا تندّد بالهجمات الإيرانية على كردستان العراق

ندّدت الولايات المتحدة، اليوم "الأربعاء"، باستخدام إيران صواريخَ باليستية، وشنّ هجمات بطائرات مسيرة على إقليم كردستان شمال العراق.
ووصفت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، القصف بأنه انتهاك غير مبرر لسيادة العراق ووحدة أراضيه؛ وفقًا لـ"رويترز".
وقالت الوزارة: "علاوة على ذلك نستنكر كذلك التعليقات الصادرة عن الحكومة الإيرانية، التي تهدّد فيها بشنّ هجمات أخرى على العراق".
وأعلن الحرس الثوري الإيراني في وقت سابق اليوم، إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة على أهداف لمعارضين إيرانيين في المنطقة الكردية بشمال العراق.