رئيس الوزراء الفلسطيني: قصف إسرائيل للمستشفيات وقطع الكهرباء عنها جريمة حرب

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم (الاثنين)، أن قصف إسرائيل المستشفيات، وقطع الكهرباء عنها، ومنع وصول الوقود إليها جريمة حرب وفقاً للقانون الدولي.
وقال "اشتية" في كلمة متلفزة: "إن إسرائيل جعلت من مستشفى الشفاء عنواناً لسيطرتها على غزة".
وأضاف: "أن تجعل إسرائيل من مستشفى الشفاء على أنه عاصمة لغزة وسقوطه يعني سقوط غزة، ما هو إلا تبرير لقتل الجرحى والمرضى والأطباء والمسعفين".
وطالب رئيس الوزراء الفلسطيني، الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بإنزال المساعدات على قطاع غزة وفتح ممرات إغاثة وعدم حصرها في معبر رفح فقط.
ورفض إقامة مخيمات مؤقتة للنازحين، مشدداً على عودتهم إلى بيوتهم التي شُردوا منها.