صربيا تلقت إنذاراً نهائياً من دول غربية نافذة لتطبيع العلاقات مع كوسوفو

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، عن أنه تلقى إنذاراً نهائياً من دول غربية نافذة لتطبيع العلاقات مع كوسوفو أو مواجهة إجراءات قد تلحق ضرراً كبيراً ببلاده، بحسب ما أوردت "فرانس برس"، اليوم (الثلاثاء).
وأوضح "فوتشيتش" أنه تسلّم اقتراحاً خلال اجتماع الأسبوع الماضي مع ممثلين عن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا يرمي لوضع حد للتوتر المستمر منذ فترة طويلة مع كوسوفو.
وأضاف أنهم قالوا له: يجب أن تقبل هذه الخطة، وإلا ستواجه إيقاف عملية الاندماج الأوروبي، وسحب الاستثمارات، والتدابير الاقتصادية والسياسية الشاملة ووقفها، ما سيلحق ضررًا كبيرًا بجمهورية صربيا.
وأشار إلى أن البرلمان الصربي سيتعين عليه مناقشة الاقتراح، ملمحاً إلى احتمال إجراء استفتاء.