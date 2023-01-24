صربيا تلقت إنذاراً نهائياً من دول غربية نافذة لتطبيع العلاقات مع كوسوفو

وأضاف أنهم قالوا له: يجب أن تقبل هذه الخطة، وإلا ستواجه إيقاف عملية الاندماج الأوروبي، وسحب الاستثمارات، والتدابير الاقتصادية والسياسية الشاملة ووقفها، ما سيلحق ضررًا كبيرًا بجمهورية صربيا.