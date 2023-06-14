نيجيريا.. غرق قارب في نهر ينهي حياة 106 أشخاص

قُتِلَ 106 أشخاص في غرق مركب في نهر بنيجيريا، بحسب ما أعلنت الشرطة، اليوم (الأربعاء).
وأوضحت الشرطة أن المركب كان يقل نحو 250 شخصاً عائدين من حفل زفاف في الساعات الأولى من صباح الاثنين الماضي في ولاية كوارا، وفقاً لـ"فرانس برس".
من جانبه، بيّن الناطق باسم شرطة كوارا أوكاسانمي أجايي، أن جزءاً من المركب قرب الطرف الذي يضم المحرّك انهار حيث اخترقت المياه المركب، مما أدى في نهاية المطاف إلى انقلابه.
وأضاف أن جميع الجهود الرامية لجذب انتباه القرويين الذين يستضيفون حفل الزفاف لمساعدة الأشخاص الذين كانوا على متن القارب فشلت، وهو ما أدى إلى مصرع نحو 106 أشخاص، ونحو نصف الضحايا من قرية واحدة.