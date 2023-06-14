نيجيريا.. غرق قارب في نهر ينهي حياة 106 أشخاص

وأضاف أن جميع الجهود الرامية لجذب انتباه القرويين الذين يستضيفون حفل الزفاف لمساعدة الأشخاص الذين كانوا على متن القارب فشلت، وهو ما أدى إلى مصرع نحو 106 أشخاص، ونحو نصف الضحايا من قرية واحدة.