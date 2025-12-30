10 دول بينها فرنسا وبريطانيا: الوضع في غزة لا يزال كارثيًا ويحتاج لتحرك عاجل

أعربت عشر دول، من بينها بريطانيا وفرنسا وكندا واليابان، عن قلقها البالغ إزاء تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة، واصفة إياه بـ"الكارثي"، داعية إسرائيل إلى اتخاذ خطوات عاجلة لضمان وصول المساعدات وفتح المعابر.
وجاء في بيان مشترك صادر عن وزراء خارجية الدول العشر، ونشرته وزارة الخارجية البريطانية، أن إسرائيل مطالبة بالسماح للمنظمات غير الحكومية بالعمل في غزة بشكل منتظم ومستدام، إلى جانب ضمان استمرار أنشطة الأمم المتحدة داخل القطاع.
وبحسب ما نقلته "العربية نت"، فقد دعا البيان إلى رفع ما وُصف بـ"القيود غير المعقولة" المفروضة على دخول بعض المواد، لاسيما المعدات الطبية ومواد الإيواء، إضافة إلى فتح المعابر الحدودية لتسهيل تدفق المساعدات.
وكانت إسرائيل وحركة حماس قد توصلتا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في أكتوبر 2023، عقب تصعيد عسكري واسع بدأ بهجوم حماس في السابع من الشهر ذاته، وردت عليه إسرائيل بعمليات وقصف مكثف استمر لعامين.
وفي حين أشار مرصد عالمي للجوع في 19 ديسمبر إلى تحسن نسبي في الأوضاع الغذائية بعد الاتفاق، أكدت منظمات إنسانية أن الكميات المتوفرة لا تزال دون الحاجة الحقيقية لسكان القطاع، البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة، واتهمت إسرائيل بمنع دخول الكثير من المواد الأساسية.
من جانبها، تقول إسرائيل إن كميات الغذاء الداخلة إلى غزة كافية، وإن المشكلة الحقيقية تكمن في آلية التوزيع داخل القطاع.