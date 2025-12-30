10 دول بينها فرنسا وبريطانيا: الوضع في غزة لا يزال كارثيًا ويحتاج لتحرك عاجل

وفي حين أشار مرصد عالمي للجوع في 19 ديسمبر إلى تحسن نسبي في الأوضاع الغذائية بعد الاتفاق، أكدت منظمات إنسانية أن الكميات المتوفرة لا تزال دون الحاجة الحقيقية لسكان القطاع، البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة، واتهمت إسرائيل بمنع دخول الكثير من المواد الأساسية.