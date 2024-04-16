بعد رفض استقبال مكالمته.. "سوناك" يحذر "نتنياهو": التصعيد ضد إيران ليس في مصلحة أحد

امتنع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، عن الرد على اتصال هاتفي من رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، الذي كان من المقرر إجراؤه أمس الاثنين ليطلب من نتنياهو ضبط النفس وعدم الرد على الهجوم الإيراني، ليعلن لاحقاً أن الاتصال تم بين الطرفين.
وفي التفاصيل، أعلن "سوناك" أنه تحدث مع نتنياهو، مؤكداً دعم بريطانيا الثابت لأمن إسرائيل والاستقرار بالمنطقة ككل، مشدداً على أن التصعيد الكبير ليس في مصلحة أحد وسيؤدي فقط إلى انعدام الأمن في الشرق الأوسط.
وطلب العديد من زعماء العالم خلال هذه الأيام إجراء مكالمات هاتفية مع نتنياهو، لكن مكتبه رفض استقبالها، وذلك على خلفية الهجوم الإيراني والمطالبات بعدم رد إسرائيل على طهران، وفق ما نقلته قناة "كان" الإسرائيلية، وفقاً للعربية نت.
وفي وقت سابق، أشار 4 مسؤولين أمريكيين إلى أن الرد الإسرائيلي قد يحصل في نهاية عطلة الأسبوع، لافتين إلى أنه سيكون محدوداً، بحيث لا يشعل صراعاً أوسع، مرجحين أن يتضمن ضربات ضد القوات العسكرية الإيرانية ووكلاء مدعومين من طهران في المنطقة.
وحث الرئيس الأمريكي جو بايدن وزعماء آخرون خلال الأيام الماضية تل أبيب إلى ضبط النفس بعد أن تعهدت بالرد على الهجوم الإيراني الذي أتى بدوره رداً على الغارة الإسرائيلية في الأول من أبريل على مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق.
وأبلغت واشنطن وباريس إسرائيل أنهما لن تشاركا في تحركها ضد طهران، وحثتاها على عدم التصعيد أو حتى الرد أيضاً.