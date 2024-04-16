بعد رفض استقبال مكالمته.. "سوناك" يحذر "نتنياهو": التصعيد ضد إيران ليس في مصلحة أحد

امتنع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، عن الرد على اتصال هاتفي من رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، الذي كان من المقرر إجراؤه أمس الاثنين ليطلب من نتنياهو ضبط النفس وعدم الرد على الهجوم الإيراني، ليعلن لاحقاً أن الاتصال تم بين الطرفين.