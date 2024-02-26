الرئاسة الفلسطينية: الخطة الإسرائيلية مرفوضة ومُدانة وتهدف لعودة الاحتلال والتهجير

وأكد وفق ما نقلته اليوم وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن ما يحدث هو إبادة جماعية بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة، والجميع يعلم أن استمرار العدوان الهمجي على شعبنا ومقدساتنا، ومحاولات التهجير المدانة في قطاع غزة والضفة الغربية، وانعدام الأفق السياسي القائم على الشرعية الدولية؛ ستدمر المنطقة بأسرها.