أمين الجامعة العربية يُدين القصف الإيراني المتواصل على كردستان العراق

أدان الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، القصفَ الصاروخي الإيراني المتواصل منذ عدة أيام، والذي استهدف عدة مناطق بإقليم كردستان شمال العراق، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.