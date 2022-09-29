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أمين الجامعة العربية يُدين القصف الإيراني المتواصل على كردستان العراق

عبّر عن الرفض الكامل لهذه الانتهاكات الإيرانية مشددًا على ضرورة احترام القانون
الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط
الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط
واس
واس

أدان الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، القصفَ الصاروخي الإيراني المتواصل منذ عدة أيام، والذي استهدف عدة مناطق بإقليم كردستان شمال العراق، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وعبّر أبو الغيط في بيان له عن الرفض الكامل لهذه الانتهاكات الإيرانية للسيادة العراقية؛ مشددًا على ضرورة احترام إيران للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، وتوقفها عن استباحة العراق بما يزعزع أمنه واستقراره.

وجدد الأمين العام للجامعة العربية، دعم الجامعة العربية وتضامنها مع العراق في التصدي لكل الانتهاكات الخارجية التي تهدد أيضًا الأمن والاستقرار في المنطقة.

أحمد أبو الغيط
الأمين العام للجامعة العربية
القصف الإيراني

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