"يمثُل في قفص الاتهام".. محاكمة "ترامب" في قضية "الممثلة الإباحية" الاثنين

وردًّا على 34 تهمة وُجهت إلى ترامب قبل سنة على خلفية "تزوير مستندات محاسبية" يعاقب على كل منها بالسجن لمدة قد تصل إلى 4 سنوات؛ دفع الملياردير البالغ من العمر 77 عامًا ببراءته، منددًا كما فعل في سياق قضايا أخرى، بحملة "تنكيل شعواء" هدفها منعه من العودة إلى البيت الأبيض.