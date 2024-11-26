بعد توقف الآبار.. "الأونروا" تحذّر من تعرُّض سكان غزة لخطر الجفاف

وأوضحت الوكالة أن أكثر من 70 ألف فلسطيني في شمال قطاع غزة لم تصل إليهم المياه منذ أسابيع عدة، بعد توقف محطات التحلية عن العمل بسبب الحصار الإسرائيلي الذي دخل يومه الـ 50 على التوالي، محذرة من خطورة الجفاف والجوع على حياة أكثر من مليونَي فلسطيني.