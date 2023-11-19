جريمة حرب جديدة.. "البرلمان العربي" يُدين قصف الاحتلال لمدرستي الفاخورة وتل الزعتر بغزة

أدان البرلمان العربي -بأشد العبارات- قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي، المروع لمدرستي الفاخورة وتل الزعتر التابعتين لوكالة الأونروا، الذي أسفر عن سقوط المئات من الشهداء والجرحى، في انتهاك صارخ جديد يضاف إلى سلسلة الانتهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين في قطاع غزة.
وعد البرلمان العربي في بيان له اليوم، قصف المدارس والمستشفيات التي تؤوي المئات من النازحين، جريمة حرب أخرى كاملة الأركان، تقتضي التحقيق الدولي ومحاسبة مرتكبيها، كما تُمَثل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
ودعا البرلمان، المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية ومجلس الأمن والأمم المتحدة، إلى ممارسة ضغط حقيقي على القوة القائمة بالاحتلال لوقف المجازر وآلة الحرب ونزيف الدم المستمر والمتصاعد.