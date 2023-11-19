جريمة حرب جديدة.. "البرلمان العربي" يُدين قصف الاحتلال لمدرستي الفاخورة وتل الزعتر بغزة

وعد البرلمان العربي في بيان له اليوم، قصف المدارس والمستشفيات التي تؤوي المئات من النازحين، جريمة حرب أخرى كاملة الأركان، تقتضي التحقيق الدولي ومحاسبة مرتكبيها، كما تُمَثل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.