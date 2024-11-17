فيديو.. ترامب يَحضر نزالًا للفنون القتالية في نيويورك

كان ترامب البالغ من العمر 78 عامًا، قد سافر إلى واشنطن، الأربعاء الماضي، للقاء الرئيس جو بايدن في البيت الأبيض، وهو يعكف حاليًا في منتجعه مار الاغو في فلوريدا على اختيار أعضاء الإدارة الجديدة.