ترامب يقبل دعوة بايدن للقائه في البيت الأبيض قريبًا

قال المتحدث باسم حملة دونالد ترامب الانتخابية، ستيفن شونغ: إن الرئيس المنتخب قِبَل دعوة وجّهها له الرئيس جو بايدن، للقائه في البيت الأبيض في موعد يحدد قريبًا.
وقال المتحدث إن ترامب يتطلع إلى لقاء بايدن الذي بادر بالاتصال هاتفيًّا بالرئيس المنتخب لتهنئته على فوزه في الانتخابات الرئاسية، ولدعوته للقاء في البيت الأبيض، حسب موقع "الحرة".
ومن المقرر أن يلقي بايدن كلمة موجهة للشعب الأمريكي، الخميس، بعد حسم نتيجة الانتخابات الرئاسية.
وأضاف البيت الأبيض في بيان أن بايدن تعهد أيضًا "بضمان انتقال سلس، وأكد أهمية العمل على توحيد البلاد".
وتعهدت نائبة الرئيس الأمريكي والمرشحة الديمقراطية الخاسرة في الانتخابات الرئاسية، كامالا هاريس، الأربعاء، بانتقال سلمي للسلطة إلى ترامب؛ وذلك في خطاب أقرّت فيه بهزيمتها، وحضت مؤيديها على "مواصلة الكفاح" من أجل أفكارهم.
وقالت هاريس في خطاب ألقته في جامعة هوارد التي تخرجت فيها بواشنطن: "يجب علينا أن نتقبل نتائج هذه الانتخابات. وفي وقت سابق الأربعاء، تحدثت إلى الرئيس المنتخب ترامب وهنّأته بفوزه".
وأضافت: "أبلغته أيضًا أننا سنساعده وفريقه في المرحلة الانتقالية، وأننا سنشارك في انتقال سلمي للسلطة".