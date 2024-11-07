ترامب يقبل دعوة بايدن للقائه في البيت الأبيض قريبًا

وتعهدت نائبة الرئيس الأمريكي والمرشحة الديمقراطية الخاسرة في الانتخابات الرئاسية، كامالا هاريس، الأربعاء، بانتقال سلمي للسلطة إلى ترامب؛ وذلك في خطاب أقرّت فيه بهزيمتها، وحضت مؤيديها على "مواصلة الكفاح" من أجل أفكارهم.