الاتحاد الأوروبي: استئناف تصدير الحبوب الأوكرانية مسألة حياة أو موت

ووفق "رويترز" قال بوريل لدى وصوله إلى بروكسل لحضور اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي مخصص للبحث في الأزمة الأوكرانية وفقًا للفرنسية: إن حياة عشرات آلاف الأشخاص تعتمد على هذا الاتفاق، الذي يتم التفاوض بشأنه بين روسيا وأوكرانيا وتركيا والولايات المتحدة.