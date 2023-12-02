أردوغان: مجازر حكومة نتنياهو في غزة دخلت التاريخ بوصفها وصمة عار

وأضاف الرئيس التركي: "أفادنا عضو البرلمان كونيت يوكسل، بأن اجتماعاته في لاهاي كانت ناجحة. ونأمل أن نتمكن -بفضل الوثائق والمعلومات التي قدمناها- من تحقيق نتائج إيجابية في المحكمة الجنائية الدولية. ولن نتخلى عن هذا الأمر. ونريد أن يشارك جميع القادة الإسرائيليين في هذا الأمر.. يجب أن تتم محاكمة هذه الإبادة الجماعية ومعاقبتها. ويجب على العالم أن يفعل ذلك".