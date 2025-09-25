مدفيديف يهدد برد عسكري على تصريحات زيلينسكي: الملاجئ لن تحميكم

رد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري مدفيديف على تصريحات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بشأن احتمال استخدام أسلحة أمريكية بعيدة المدى ضد روسيا، مؤكداً أن موسكو تمتلك أسلحة قادرة على تجاوز الملاجئ وتدميرها.
وفي منشور عبر قناته الرسمية، قال مدفيديف: "يجب أن يعرف الأحمق في كييف أننا قد نستخدم أسلحة لا تحمي منها الملاجئ، وعلى الأمريكيين أن يدركوا ذلك جيداً".
وكان زيلينسكي قد صرّح في مقابلة مع موقع "أكسيوس" بأن على المسؤولين الروس معرفة مواقع الملاجئ إذا لم يوقفوا الحرب، ملمحًا إلى أن الدعم العسكري الأمريكي قد يتصاعد. كما أشار إلى أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب منح الضوء الأخضر لضرب روسيا في حال استهداف قطاع الطاقة الأوكراني.
ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وتعقّد المشهد السياسي والعسكري، بينما نقلت قناة "روسيا اليوم" (RT) هذه التصريحات التي أثارت جدلاً واسعًا حول احتمالات توسع الصراع.