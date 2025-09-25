مدفيديف يهدد برد عسكري على تصريحات زيلينسكي: الملاجئ لن تحميكم

وكان زيلينسكي قد صرّح في مقابلة مع موقع "أكسيوس" بأن على المسؤولين الروس معرفة مواقع الملاجئ إذا لم يوقفوا الحرب، ملمحًا إلى أن الدعم العسكري الأمريكي قد يتصاعد. كما أشار إلى أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب منح الضوء الأخضر لضرب روسيا في حال استهداف قطاع الطاقة الأوكراني.