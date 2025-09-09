انفجار يهز حي كتارا في الدوحة وتصاعد أعمدة الدخان ..إعلام عبري: استهداف لقيادي في حماس

أفادت وكالة "رويترز"، اليوم الثلاثاء، بوقوع انفجار في حي كتارا بالعاصمة القطرية الدوحة، أعقبه تصاعد أعمدة دخان كثيفة.
وأظهرت لقطات مصورة من موقع الحدث سحبًا من الدخان تتصاعد في سماء المنطقة بعد دوي الانفجار.
ونقلت وسائل إعلام عبرية عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله إن ما وقع في الدوحة يُعد عملية اغتيال استهدفت أحد كبار قادة حركة حماس.
كما ذكرت منصة "أكسيوس" الأمريكية عن مسؤول إسرائيلي أن الانفجار جاء في إطار محاولة اغتيال استهدفت مسؤولين في الحركة.
ولم تصدر السلطات القطرية حتى الآن بيانًا رسميًا حول تفاصيل الحادث أو طبيعته.