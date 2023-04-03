ترامب يغادر فلوريدا إلى نيويورك لحضور جلسة محاكمته

يغادر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من فلوريدا إلى مدينة نيويورك اليوم الاثنين، قبل توجيه الاتهام له، حسبما هو مقرر، والمتعلق بدفع رشوة لشراء صمت نجمة أفلام إباحية قبل انتخابات عام 2016 في ظل تشديد الإجراءات الأمنية في مانهاتن.
وترامب هو أول رئيس أمريكي سابق يواجه اتهامات جنائية. ومن المقرر أن توجه له الاتهامات وتؤخذ بصماته وتلتقط له الصور في محكمة وسط مانهاتن غداً الثلاثاء. وقال محاموه إنه سيدفع ببراءته.
ولم يتم الكشف عن التهم المحددة الواردة في لائحة الاتهام أمام هيئة المحلفين الكبرى. ومثول ترامب غداً الثلاثاء هو أول ظهور للرئيس السابق أمام المحكمة في القضية.