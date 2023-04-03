ترامب يغادر فلوريدا إلى نيويورك لحضور جلسة محاكمته

يغادر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من فلوريدا إلى مدينة نيويورك اليوم الاثنين، قبل توجيه الاتهام له، حسبما هو مقرر، والمتعلق بدفع رشوة لشراء صمت نجمة أفلام إباحية قبل انتخابات عام 2016 في ظل تشديد الإجراءات الأمنية في مانهاتن.