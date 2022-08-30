بعد الدمار الذي سببته الفيضانات.. باكستان تحتاج إلى 10 مليارات دولار لإعادة البناء

تحتاج باكستان إلى أكثر من 10 مليارات دولار لإصلاح وإعادة بناء البنى التحتية المتضررة جراء الفيضانات المدمرة الناجمة عن الأمطار الموسمية الغزيرة التي تعرضت لها مؤخرًا.
وأوضح وزير التخطيط الباكستاني "إحسان إقبال"، اليوم الثلاثاء، أن "أضرارًا هائلة لحقت بالبنى التحتية وخصوصًا الاتصالات والطرقات والزراعة وسبل العيش".
وكانت مياه الفيضانات المدمرة، التي تغمر ثلث أراضي باكستان، بعد أسوأ أمطار موسمية تشهدها البلاد منذ ثلاثة عقود، قد أسفرت عن وقوع ما لا يقل عن 1136 قتيلًا، وأتت على أراضٍ زراعية حيوية؛ وفق الفرنسية.
وطالت هذه الفيضانات أكثر من 33 مليون شخص؛ أي ما يعادل باكستانيًّا من كل 7؛ فيما دُمر حوالى مليون منزل أو تعرض لأضرار جسيمة.
وكان مجلس مديري صندوق النقد الدولي قد وافق، أمس الاثنين، على المراجعتين السابعة والثامنة لبرنامج الدعم المالي لباكستان؛ مما يسمح بصرف ما يزيد على 1.1 مليار دولار إلى البلد الذي يعاني ضائقة مالية، حسب ما قاله الصندوق والحكومة الباكستانية.
ووافق صندوق النقد على تمديد البرنامج لعام إضافي، وزيادة إجمالي التمويل بمقدار 720 مليونًا من حقوق السحب الخاصة، أو حوالى 940 مليون دولار بحسب سعر الصرف الحالي؛ بحسب "رويترز".
وستقدم الأموال شريان حياة للبلد الواقع في جنوب آسيا، الذي يعاني فيضانات مدمرة أوقعت خسائر لا تقل قيمتها عن 10 مليارات دولار؛ بحسب وزير التخطيط الباكستاني.