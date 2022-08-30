بعد الدمار الذي سببته الفيضانات.. باكستان تحتاج إلى 10 مليارات دولار لإعادة البناء

وكانت مياه الفيضانات المدمرة، التي تغمر ثلث أراضي باكستان، بعد أسوأ أمطار موسمية تشهدها البلاد منذ ثلاثة عقود، قد أسفرت عن وقوع ما لا يقل عن 1136 قتيلًا، وأتت على أراضٍ زراعية حيوية؛ وفق الفرنسية.