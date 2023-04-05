في هجوم لاذع بعد المحاكمة.. ترامب: أمريكا ذاهبة إلى الجحيم

وأضاف ترامب مخاطبًا وسائل الإعلام وأنصاره من منتجع مارالاجو في فلوريدا: "علينا أن ننقذ بلدنا. لم أتصور أبدًا أن شيئًا كهذا يمكن أن يحدث في أمريكا. لم أتصور أبدًا أنه يمكن أن يحدث".