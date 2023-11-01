دعوى أمام "الجنائية الدولية" حول ارتكاب "جرائم حرب" ضد صحفيين بغزة

ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، يتعرّض قطاع غزة لعدوان إسرائيلي شامل، أسفر عن أكثر من 8485 شهيداً، وإصابة أكثر من 21 ألفاً، إضافة إلى دمار كبير في البنية التحتية والمنازل والمباني والمنشآت، وقطع الكهرباء والمياه والوقود، في ظل قصف متواصل لطيران الاحتلال ومدفعيته وزوارقه الحربية.