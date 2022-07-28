العثور على مقبرة جماعية تحوي عشرات الجثث بينهم أطفال في شمال سوريا

وقال مصدر من مجلس منبج المدني الذي يتولى إدارة المدينة الواقعة في محافظة حلب، لوكالة فرانس برس رافضًا الكشف عن اسمه: "تم العثور على 29 جثة على الأقل، بينهم امرأة وطفلان، في مقبرة جماعية".