استخدمت "ثاني أكبر قنبلة" بترسانتها لضرب جباليا.. إدارة "بايدن" تطالب قوات الاحتلال بتفسير

وقال مارك غارلاسكو، أحد مؤلفي تلك الدراسة: إن "القنابل ربما كانت تحتوي على صمام تأخير، الذي يؤخر التفجير حتى أجزاء من الثانية بعد اختراق السطح أو المبنى، بحيث تصل القوة التدميرية للانفجار إلى عمق أكبر".