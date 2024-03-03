"غرينبيس" تحذر من حدوث كارثة بيئية في البحر الأحمر بسبب غرق "روبيمار"

وتفصيلاً، تعرضت سفينة الشحن روبيمار التي يبلغ طولها 171 مترًا وعرضها 27 مترًا وترفع علم بيليز في 18 فبراير الماضي على بعد 18 ميلاً من ميناء المخا، غربي اليمن، لهجومين إرهابيين من قِبل ميليشيا الحوثي، ما أدى إلى إصابتها بأضرار جسيمة وغرقها بشكل جزئي وهي تحمل 22 ألف طن من الأسمدة السامة والمواد الكيميائية الخطيرة و120 طنًا من الديزل والمازوت تسبب حينها في تسريب بقعة نفط بطول 18 ميلاً (نحو 29 كلم)، قبل أن تعلن خلية الأزمة في الحكومة اليمنية، السبت، غرق السفينة.