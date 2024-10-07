إسرائيل تحذر أهالي جنوب لبنان: سنهاجم من البحر

وقال أفخاي أدرعي عبر حسابه في منصة X، إن الجيش سيبدأ عملية عسكرية جديدة ضد حزب الله وهذه المرة من البحر. كذلك حذّر اللبنانيين من التواجد في تلك المناطق، حيث يصب نهر الأولي في مدينة صيدا على مسافة نحو 60 كلم إلى الشمال من الحدود بين لبنان وإسرائيل.