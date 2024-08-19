ارتباك بمنصة مؤتمر الديمقراطيين.. الإشارة بالخطأ لبايدن كمرشح رئاسي 19 مرة

وقبل شهر تقريبًا خرج بايدن من السباق بعد أسابيع من الإصرار على أنه "سيفوز به"، وواجه ضغوطًا متزايدة من المشرعين والقادة الديمقراطيين للانسحاب من السباق بسبب الإشارة إلى عمره، وتدهوره المعرفي.