إسبانيا تعتقل مشتبهًا بإرسال طرود مفخخة إلى رئيس الوزراء

وبيّن المصدر أن المشتبه به متقاعد يبلغ 74 عامًا، وقد أُوقف في مدينة ميراندا دي إيبرو في شمال إسبانيا، دون إعطاء المزيد من التفاصيل، وفقًا لـ"فرانس برس".