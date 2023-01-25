إسبانيا تعتقل مشتبهًا بإرسال طرود مفخخة إلى رئيس الوزراء

اعتقلت الشرطة الإسبانية شخصًا يُشتبه في إرساله طرودًا مفخخة أواخر العام الماضي إلى السفارة الأوكرانية في مدريد، ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، بحسب ما أفاد مصدر في الشرطة، اليوم (الأربعاء).
وبيّن المصدر أن المشتبه به متقاعد يبلغ 74 عامًا، وقد أُوقف في مدينة ميراندا دي إيبرو في شمال إسبانيا، دون إعطاء المزيد من التفاصيل، وفقًا لـ"فرانس برس".
وكان الموظف المكلّف بالشؤون الأمنية في سفارة أوكرانيا في مدريد قد أُصيب بجروح طفيفة في يده اليمنى؛ جراء فتح إحدى هذه الرسائل التي كانت موجّهة إلى السفير.