الاحتلال يغتال طفلين أثناء عدوانه المتواصل على جنين ومخيمها

استشهد طفلان فلسطينيان، ظهر اليوم الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال عدوانها المستمر على مدينة جنين ومخيمها.
وقالت وزارة الصحة إن طفلين استشهدا نتيجة إصابتهما برصاص قوات الاحتلال في مدينة جنين.
وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على مخيم جنين، حيث شنّت حملة اعتقالات واسعة، وأخلت مواطنين في حي الدمج من منازلهم وسط مواجهات عنيفة.
وقالت مصادر أمنية ومحلية وفق وكالة الأنباء الفلسطينية: إن قوات الاحتلال وتحت تهديد السلاح أرغمت الأهالي في حي الدمج على إخلاء منازلهم بعد عملية تدمير واسعة للمنازل والشوارع في الحي، وقصفت منزلا من طائرة مسيرة.
وشنّت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في المخيم، وعرف من المعتقلين صالح رضا لحلوح، وعلاء نجم، وإبراهيم نجم، وعبدالله سهيل صلاح، وأوس عبدالله صلاح، ومحمد عبدالله صلاح، ومحمد مطاحن، وعبدالله نور الدين خالد راشد منصور، وعلي وباسل وعبدالرحمن وعبدالسلام عموري، وهاني أبو الشاكر، وفادي الصباغ.
وجرفت جرافات الاحتلال البنية التحتية من شبكات مياه وكهرباء وصرف صحي، ودمرت عدة مركبات في المخيم.
واختطفت قوات الاحتلال أحد المصابين من سيارة الإسعاف خلال نقله إلى المستشفى.