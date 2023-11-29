الاحتلال يغتال طفلين أثناء عدوانه المتواصل على جنين ومخيمها

وشنّت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في المخيم، وعرف من المعتقلين صالح رضا لحلوح، وعلاء نجم، وإبراهيم نجم، وعبدالله سهيل صلاح، وأوس عبدالله صلاح، ومحمد عبدالله صلاح، ومحمد مطاحن، وعبدالله نور الدين خالد راشد منصور، وعلي وباسل وعبدالرحمن وعبدالسلام عموري، وهاني أبو الشاكر، وفادي الصباغ.