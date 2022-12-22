لا "شيك على بياض".. أمريكا التى تصفق لـ"زيلنسكي" وترفض الوقوف له!

ولدى الكونغرس الأمريكي صلاحية الموافقة على منح الأموال للحكومة الفيدرالية أو المساعدات خارج الحدود، ولم يواجه "بايدن" مشكلة تذكر في أول عامين من إدارته في صرف المساعدات لأوكرانيا، لأن غالبية مجلس النواب كانت ديمقراطية وهو ما اختلف مع عودة السيطرة الجمهورية، وهذا ما يثير قلق الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي.