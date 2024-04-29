"الحوثي" تعلن استهداف سفينتين ومدمرتين أمريكيتين بالبحر الأحمر والمحيط الهندي

وأعلنت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري، يوم الاثنين، أنها تلقت بلاغًا عن استهداف سفينة حاويات ترفع علم مالطا بثلاثة صواريخ وهي في طريقها من جيبوتي إلى مدينة جدة السعودية، وفقًا لسكاي نيوز عربية.