مطالبات دولية بحماية المدنيين.. ارتفاع ضحايا الغارات الإسرائيلية على النبطية إلى 6 قتلى و43 جريحًا

أكدت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية على مدينة النبطية بجنوب لبنان إلى 6 قتلى و43 جريحًا؛ إثر استهداف مبنيَيْ بلدية النبطية واتحاد بلدياتها.
بحسب ما أوردته "سكاي نيوز عربية"، فقد ذكرت الوزارة أن الهجوم وقع أثناء تنسيق جهود الإغاثة لتوزيع المساعدات على الأهالي المتضررين.
من جانبه، أدان وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي الاعتداءات، مؤكدًا أن الغارة أدّت إلى مقتل رئيس البلدية وعدد من أعضاء المجلس البلدي وموظفين مدنيين، بالإضافة إلى أحد عناصر الدفاع المدني، وجرح آخرين.
وفي ردّ فعل دولي، أعربت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة جينين هينيس بلاسخارت، عن إدانتها للهجمات، مؤكدةً أن "انتهاكات القانون الإنساني الدولي غير مقبولة".
ودعت إلى حماية المدنيين والبنية التحتية في كل الأوقات، وحثت على ضرورة وقف إطلاق النار واللجوء إلى الحلول الدبلوماسية بعد مرور أكثر من عام على التصعيد بين "حزب الله" و"إسرائيل".