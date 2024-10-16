مطالبات دولية بحماية المدنيين.. ارتفاع ضحايا الغارات الإسرائيلية على النبطية إلى 6 قتلى و43 جريحًا

ودعت إلى حماية المدنيين والبنية التحتية في كل الأوقات، وحثت على ضرورة وقف إطلاق النار واللجوء إلى الحلول الدبلوماسية بعد مرور أكثر من عام على التصعيد بين "حزب الله" و"إسرائيل".