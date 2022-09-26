ألمانيا تستدعي السفير الإيراني بسبب قمع المحتجين على وفاة مهسا أميني

أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، أن بلاده استدعت السفير الإيراني في برلين، اليوم (الاثنين)؛ بسبب قمع الاحتجاجات، التي اندلعت في أنحاء البلاد بعد وفاة الشابة مهسا أميني في حجز للشرطة.