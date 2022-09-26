ألمانيا تستدعي السفير الإيراني بسبب قمع المحتجين على وفاة مهسا أميني

أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، أن بلاده استدعت السفير الإيراني في برلين، اليوم (الاثنين)؛ بسبب قمع الاحتجاجات، التي اندلعت في أنحاء البلاد بعد وفاة الشابة مهسا أميني في حجز للشرطة.
ورداً على سؤال بشأن احتمال فرض مزيد من العقوبات على طهران بسبب الاضطرابات، قال المتحدث: "سننظر في جميع الخيارات الأخرى مع دول الاتحاد الأوروبي"، وفقاً لـ"رويترز".
وفرضت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي عقوبات على "شرطة الأخلاق" الإيرانية؛ بسبب الإساءة للنساء الإيرانيات، وحمّلتها المسؤولية عن وفاة مهسا أميني في الحجز.