بعد تأجيل الرئيس المنتهية ولايته لها.. الاتحاد الأفريقي يطالب السنغال بإجراء الانتخابات الرئاسية

طالب الاتحاد الأفريقي، السنغال اليوم (الاثنين) بتحديد موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 25 فبراير (شباط) الجاري، والتي أعلن الرئيس المنتهية ولايته ماكي سال تأجيلها السبت الماضي إلى موعد غير محدد؛ بسبب خلاف على قائمة المرشحين.