بعد تأجيل الرئيس المنتهية ولايته لها.. الاتحاد الأفريقي يطالب السنغال بإجراء الانتخابات الرئاسية

طالب الاتحاد الأفريقي، السنغال اليوم (الاثنين) بتحديد موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 25 فبراير (شباط) الجاري، والتي أعلن الرئيس المنتهية ولايته ماكي سال تأجيلها السبت الماضي إلى موعد غير محدد؛ بسبب خلاف على قائمة المرشحين.
وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد، في بيان: "إن على السنغال إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، في شفافية وسلام ووئام وطني"، وفقاً لـ"رويترز".
وأضاف: "إن الاتحاد الأفريقي يشجع بقوة كافة القوى السياسية والاجتماعية على حل أي نزاع سياسي من خلال التشاور الحضاري والتفاهم والحوار".
وأطلقت الشرطة السنغالية الغاز المسيل للدموع لتفريق معارضين تجمعوا خارج البرلمان، اليوم؛ للاحتجاج على تأجيل الانتخابات الرئاسية.
وكانت قوات الأمن قد فرقت أمس، تجمعاً للمحتجين، مستخدمة الغاز المسيل للدموع.