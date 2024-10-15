في خطاب كتبه "بلينكن" و"أوستن".. واشنطن تلوح لإسرائيل بقطع المساعدات إذا لم تحسن وضع غزة

وقال "بلينكن" و"أوستن": "إن الإجراءات التي تتخذها الحكومة الإسرائيلية تُسهم على ما يبدو في تدهور الوضع الإنساني، ونحن قلقون بشكل خاص من أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية أخيرًا - بما في ذلك وقف الواردات التجارية، ورفض أو عرقلة ما يقرب من 90 % من التحركات الإنسانية بين شمال وجنوب غزة في سبتمبر، واستمرار القيود المزدوجة الاستخدام المرهقة والمفرطة، وفرض متطلبات جديدة للتدقيق ومتطلبات مسؤولية وجمارك مرهقة على الموظفين والشحنات الإنسانية - إلى جانب زيادة انعدام القانون والنهب - تُسهم في تدهور سريع في الأوضاع في غزة".