غزة.. الجيش الإسرائيلي يدمر مقري بلديتي البريج والزوايدة وسط القطاع

واعتبرت أن "الاحتلال يهدف إلى خلق إرباك في عمل البلديات، والذي يترتب عليه عدم إيصال الخدمة للأهالي بالشكل المطلوب خاصة في ظل ما يعانونه من ظروف النزوح في مراكز الإيواء وغيرها من أماكن تواجدهم".