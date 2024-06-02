"سيكون نقطة تحول لجمهوري".. "ترامب" يحذر من سجنه بعد إدانته بـ 34 تهمة

وفي مقابلة بثتها شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، اليوم (الأحد)، قال "ترامب": "إنني سأتقبل الأمر، لكنني غير واثق من قبول الرأي العام له، فسيكون من الصعب على الجمهور تقبل عقوبة السجن، وكما تعلمون، في وقت من الأوقات، هناك نقطة تحول".