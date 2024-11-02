أكثر من 70 مليون أمريكي يُدْلُون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المبكرة

ومن حيث الفئات العمرية: شكّل الناخبون الذين تتراوح أعمارهم بين 41 و65 عامًا، نحوَ 39% من الأصوات، بينما بلغت نسبةُ الناخبين فوق 65 عامًا 37.6%، كما شكلت الفئةُ العمرية من 18 إلى 25 عامًا نحوَ 7.7%.