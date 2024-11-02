أكثر من 70 مليون أمريكي يُدْلُون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المبكرة

كشفت بياناتُ الانتخابات الرئاسية الأمريكية المبكرة أنّ أكثر من 70 مليون أمريكي قد أدلَوْا بأصواتهم بالفعل حتى ظهر اليوم السبت.
وقد سجلت البياناتُ ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الأصوات المبكرة؛ حيث لا يزال الديموقراطيون يتقدمون بفارق 2.2 نقطة مئوية عن الحزب الجمهوري.
وحصل الديموقراطيون على 38.3% من إجمالي الأصوات، بينما حصل الجمهوريون على 36.1%، كما أن 25.6% من الأصوات ذهبت للناخبين الذين لم يسجلوا في أي حزب سياسي، أو لأحزاب أقلية متنوعة.
ومن حيث الفئات العمرية: شكّل الناخبون الذين تتراوح أعمارهم بين 41 و65 عامًا، نحوَ 39% من الأصوات، بينما بلغت نسبةُ الناخبين فوق 65 عامًا 37.6%، كما شكلت الفئةُ العمرية من 18 إلى 25 عامًا نحوَ 7.7%.
وعن التوزيع حسب الجنس: بلغت نسبةُ المصوّتين الإناث 54.1%، بينما كانت نسبة الذكور 43.7%.
أما بالنسبة للأعراق فقد شكّل الأمريكيون البيضُ نسبةَ 65% من الناخبين المبكرين، في حين كانت نسبة الأمريكيين السود 22.1%، والأمريكيين من أصول إسبانية 2.5%، والأمريكيين من أصول آسيوية 1.9%.
وتتيح الانتخاباتُ المبكرة للناخبين الإدلاءَ بأصواتهم قبل يوم الانتخابات الرسمي "5 نوفمبر"، وهذه الآلية تهدف إلى زيادة المشاركة الانتخابية وتوفير فرصة للناخبين الذين قد لا يتمكَّنون من التصويت في يوم الانتخابات بسبب التزامات شخصية أو مهنية.
وتبدأ الانتخابات المبكرة عادةً قبل فترة تتراوح بين أسبوعين إلى شهر من يوم الانتخابات الرسمي، وذلك حسب قوانين كل ولاية، فيما يتمّ إيقاف عمليات التصويت المبكر قبل يوم الانتخابات الرسمي بـ24 ساعة كحد أقصى.