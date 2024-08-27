الأمين العام للأمم المتحدة يوجه نداءً عالميًّا للتحرك السريع لمواجهة ارتفاع مستوى سطح البحر

أصدر الأمينُ العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش"؛ نداءً عالميًّا للتحرك السريع لمواجهة ارتفاع مستوى سطح البحر، الذي وصل إلى معدلات غير مسبوقة في الثلاثة آلاف عام الماضية.
وأكّد "غوتيريش" في مؤتمر صحفي خلال زيارته لمنطقة المحيط الهادئ، أن ارتفاع مستويات البحر يهدّد المدن الساحلية ويدمّر اقتصاداتها، مشيرًا إلى أن السبب الرئيس هو انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن حرق الوقود الأحفوري.
وأصدرت الأمم المتحدة تقريرين جديدين يكشفان عن تسارع التغيرات في المحيطات، مع تحذيرات من أنّ جزر المحيط الهادئ قد تشهد ارتفاعًا إضافيًّا في مستوى البحر يصل إلى 15 سنتيمترًا بحلول منتصف القرن إذا لم تُتخذ تدابير جادة لتخفيض الانبعاثات.
كما أشار "غوتيريش" إلى أن ارتفاع درجات الحرارة العالمية بمقدار درجتين مئويتين قد يؤدّي إلى ذوبان كامل للغطاء الجليدي في غرينلاند ومعظم الغطاء الجليدي في غرب القارة القطبية الجنوبية؛ ممّا ينذر بارتفاع منسوب البحار بما يصل إلى 20 مترًا خلال الألف سنة القادمة.
ودعا "غوتيريش" قادة العالم إلى اتخاذ خطوات حاسمة لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والتحول العاجل والعادل عن الوقود الأحفوري، وتعزيز الاستثمارات في التكيف المناخي.
كما شدّد على ضرورة حماية السكان بنظم الإنذار المبكر بحلول عام 2027، مؤكدًا أن التحدي المناخي يتطلّب استجابة فورية لتجنب كارثة بيئية عالمية.