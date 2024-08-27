الأمين العام للأمم المتحدة يوجه نداءً عالميًّا للتحرك السريع لمواجهة ارتفاع مستوى سطح البحر

وأصدرت الأمم المتحدة تقريرين جديدين يكشفان عن تسارع التغيرات في المحيطات، مع تحذيرات من أنّ جزر المحيط الهادئ قد تشهد ارتفاعًا إضافيًّا في مستوى البحر يصل إلى 15 سنتيمترًا بحلول منتصف القرن إذا لم تُتخذ تدابير جادة لتخفيض الانبعاثات.