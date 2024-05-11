"معاريف": جنود بالجيش الإسرائيلي في غزة قد يرفضون الأوامر العسكرية

نقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية اليوم (السبت)، عن ممثلة لأمهات جنود إسرائيليين في قطاع غزة، تحذيرها من احتمال قيام أبنائهن برفض الأوامر العسكرية؛ احتجاجًا على ما وصفته بـ"اللعب" بمصائرهم في غزة.

وقالت "ياعيل"، وهي إحدى أمهات الجنود الإسرائيليين، الذين صدرت إليهم الأوامر مجددًا بالعودة إلى احتلال مخيم جباليا، الواقع شمالي قطاع غزة: "إن انعدام القدرة لدى قيادات الجيش على اتخاذ القرارات بشأن اليوم التالي للحرب على القطاع؛ يؤدي إلى مقتل جنود لا داعي لمقتلهم".

وأضافت أنها بصحبة أمهات جنود أخريات، حاولن التحدث مع وزراء حكومة الحرب على غزة؛ لكنهم امتنعوا عن الاستماع إليهن.

وذكرت "معاريف" أن أمهات الجنود الإسرائيليين في غزة، احتججن على عودة القتال إلى المناطق، التي أعلن الجيش الإسرائيلي السيطرة عليها مرات عدة من قِبَل في غزة.