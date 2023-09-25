الرئيس الأوكراني: تسلمنا دبابات "أبرامز" ويتم تجهيزها لتعزيز كتائبنا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الاثنين، أن دبابات أمريكية الصنع من طراز "أبرامز" وصلت إلى البلاد.
وقال زيلينسكي على تلغرام: "أخبار جيدة من وزير الدفاع رستم عمروف.. أبرامز بالفعل في أوكرانيا ويتم تجهيزها لتعزيز كتائبنا".
في سياق متصل، أفاد مسؤولان أمريكيان بأن أوكرانيا تسلّمت أول شحنة من دبابات "أبرامز"؛ لاستخدامها في هجومها المضاد ضد القوات الروسية.
وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، قال مسؤولان اثنان في وزارة الدفاع الأمريكية: إن أول شحنة من دبابات "أبرامز إم 1" وصلت إلى أوكرانيا بعدما جرى شحنها يوم السبت.
وأضافا: "سيتم إرسال المزيد من أبرامز إم 1 في الأشهر المقبلة".
ولم يكشفا عدد الدبابات التي تم تسليمها حتى الآن.
وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس الماضي، أن أولى دبابات أبرامز الأمريكية ستصل أوكرانيا في "الأسبوع المقبل".
وكانت واشنطن تعهّدت بتسليم أوكرانيا 31 دبابة أبرامز في مطلع العام، في إطار تعهد بمساعدة عسكرية بأكثر من 43 مليار دولار.
وستكون الدبابات مزوّدة بطلقات من اليورانيوم المنضّب خارقة للدروع عيار 120 ملم.
وشكّل قرار تزويد أوكرانيا دبابات أبرامز تحولًا في الموقف الأمريكي، إذ كان مسؤولون عسكريون أمريكيون قد أشاروا مرارًا إلى أنها سلاح معقّد لا يناسب القوات الأوكرانية.