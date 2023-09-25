الرئيس الأوكراني: تسلمنا دبابات "أبرامز" ويتم تجهيزها لتعزيز كتائبنا

وشكّل قرار تزويد أوكرانيا دبابات أبرامز تحولًا في الموقف الأمريكي، إذ كان مسؤولون عسكريون أمريكيون قد أشاروا مرارًا إلى أنها سلاح معقّد لا يناسب القوات الأوكرانية.