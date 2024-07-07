رئيس وزراء فرنسا يقدم استقالته اليوم بعد فوز ائتلاف اليسار بالانتخابات التشريعية

وفي التفاصيل، قال رئيس الوزراء الفرنسي: "سأقوم بالمهام المطلوبة مني ما تطلب الأمر ذلك"، مضيفاً أن "نتائج الانتخابات اليوم (الأحد) أظهرت أنه لا يمكن أن يشكل المتطرفون أغلبية ساحقة".