"شكري": مصر تحافظ على التزاماتها في اتفاقية السلام مع إسرائيل ما دام الأمر تبادليًّا

وأضاف "شكري" ردًّا على استفسار خلال مؤتمر صحفي مع نائبة رئيس وزراء سلوفينيا وزيرة الشؤون الخارجية والأوروبية: "لقد حافظت مصر على اتفاقية السلام مع إسرائيل على مدار الـ40 عامًا الماضية، التي تم بموجبها إقامة علاقات بين البلدين. فدائمًا ما تحافظ مصر على التزاماتها ما دام الأمر تبادليًّا بين الطرفين؛ لذلك سأستبعد أي تعليقات تم الإدلاء بها في هذا الشأن".