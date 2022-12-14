المرشح المحتمل لـ"أردوغان".. الحكم بسجن رئيس بلدية إسطنبول

وأكّد كمال بولات محامي "أوغلو" أنه سيستأنف الحكم، وهو ما يعني أنه سيبقى في منصب رئيس البلدية، لكنه بات مستبعدًا من الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، التي كان سينافس فيها الرئيس رجب طيب أردوغان؛ وفقًا لـ"فرانس برس".