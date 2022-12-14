المرشح المحتمل لـ"أردوغان".. الحكم بسجن رئيس بلدية إسطنبول

قضت محكمة تركية، اليوم "الأربعاء"، بسجن رئيس بلدية إسطنبول المعارض الذي يحظى بشعبية واسعة، أكرم إمام أوغلو، نحو ثلاث سنوات بعد إدانته بـإهانة مسؤولين، وهو أمر يمنعه عمليًّا من ممارسة السياسة.
وأكّد كمال بولات محامي "أوغلو" أنه سيستأنف الحكم، وهو ما يعني أنه سيبقى في منصب رئيس البلدية، لكنه بات مستبعدًا من الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، التي كان سينافس فيها الرئيس رجب طيب أردوغان؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
وتعود القضية إلى تصريح صدر عن إمام أوغلو، بعدما هزم مرشح حزب الرئيس رجب طيب أردوغان في انتخابات العام 2019 البلدية المثيرة للجدل.
وألحق إمام أوغلو "52 عامًا" هزيمة بحزب "أردوغان" في مارس "آذار" 2019 بفوزه بمنصب رئاسة بلدية إسطنبول التي قادها حزب العدالة والتنمية الحاكم مدة 25 عامًا، وألغت الحكومة انتخاب إمام أوغلو، ولكنه عاد وفاز بفارق كبير في انتخابات الإعادة بعد نحو ثلاثة أشهر.