روسيا تعلن إسقاط 108 "مسيرات" أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم (السبت)، إسقاط 108 طائرات مسيرة أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وذكرت الوزارة في بيانها أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت خلال النهار 108 طائرات من دون طيار أوكرانية، و17 صاروخًا من طراز "إم إل آر إس، بما في ذلك 15 صاروخًا من طراز "فامباير" تشيكية الصنع، وواحدة من طراز "هيمارس" أمريكية الصنع، وواحدة من طراز "غراد"، وفقاً لـ"سبوتنيك".
وبينت الوزارة أنه "في اتجاه خيرسون، ونتيجة للعمليات المنسقة لوحدات من مجموعة "دنيبر"، هُزمت تشكيلات لواء تيروبورون 121 والألوية الثانية والخامسة عشرة والثالثة والعشرين من الحرس الوطني الأوكراني في مناطق نوفوبوكروفكا في مقاطعة زابوروجيه، نيكوبول، منطقة دنيبروبيتروفسك وزولوتايا بالكا، في مقاطعة خيرسون".