روسيا تعلن إسقاط 108 "مسيرات" أوكرانية

وذكرت الوزارة في بيانها أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت خلال النهار 108 طائرات من دون طيار أوكرانية، و17 صاروخًا من طراز "إم إل آر إس، بما في ذلك 15 صاروخًا من طراز "فامباير" تشيكية الصنع، وواحدة من طراز "هيمارس" أمريكية الصنع، وواحدة من طراز "غراد"، وفقاً لـ"سبوتنيك".