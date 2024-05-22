الرئاسة الفلسطينية تعلن ترحيبها باعتراف 3 دول أوروبية بالدولة الفلسطينية

وعدّت الرئاسة الفلسطينية في بيان لها، اعتراف الدول الأوروبية الثلاث بمثابة تكريس لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه، وفي أخذ خطوات فعلية لدعم تنفيذ حل الدولتين، ضمن قرارات الشرعية الدولية، داعيةً كل دول العالم للاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، وتوفير حماية دولية عاجلة للشعب الفلسطيني في ظل ما يتعرض له من إبادة جماعية.