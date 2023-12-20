12 شهيدًا على الأقلّ في قصف إسرائيلي على رفح

استشهد 12 شخصًا على الأقل، وأصيب العشرات، في سلسلة غارات جوية إسرائيلية على مدينة رفح في جنوب قطاع غزة قرب الحدود مع مصر؛ على ما أعلنت وزارة الصحة في غزة.